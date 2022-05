Le président azerbaïdjanais : Un grand complexe commémoratif sera construit dans le Parc de la Victoire

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Les noms de tous les martyrs sont inscrits dans le Parc de la Victoire. Le Musée de la Victoire sera créé aussi », a fait savoir le président Ilham Aliyev lors de l'ouverture d'un nouveau complexe résidentiel pour les familles des martyrs et des mutilés de guerre dans l’arrondissement de Sabountchou, à Bakou.

Ilham Aliyev a indiqué : « Le Parc de la Victoire est situé dans l'un des endroits les plus magnifiques de Bakou, peut-être le plus magnifique - juste en face du parc en bord de mer. Un grand complexe commémoratif y sera érigé. Les travaux commenceront bientôt. Les noms de tous les martyrs y seront gravés. Le Musée de la Victoire et le Musée de l'Occupation seront créés dans toutes les villes libérées de l’occupation. Ainsi, les noms de tous nos martyrs vivront éternellement. »