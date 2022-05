Ilham Aliyev : La coopération active azerbaïdjano-israélienne dans plusieurs domaines importants suscite la satisfaction

Bakou, 3 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de félicitations au président de l'État d'Israël Isaac Herzog à l’occasion du Jour de l'indépendance, fête nationale de son pays.

« C'est avec mes meilleurs vœux que je vous transmets mes plus sincères félicitations à vous et à travers vous, à tout votre peuple en mon nom et au nom du peuple azerbaïdjanais à l'occasion du Jour de l'indépendance, fête nationale de l'État d'Israël », a noté le chef de l'Etat dans son message de félicitations.

« La volonté de nos peuples de vivre dans un climat d'amitié, de compréhension et de respect mutuels qui constitue historiquement la base des relations interétatiques, qui se développent avec succès entre la République d'Azerbaïdjan et l'État d'Israël.

Aujourd'hui, l'élargissement de la zone de couverture des relations azérbaïdjano-israéliennes et la coopération active de nos pays dans plusieurs domaines importants suscitent la satisfaction. Sans aucun doute, l'ouverture des représentations du commerce et du tourisme de notre pays à Tel-Aviv contribuera au développement de notre coopération et à l’intensification de nos contacts interpersonnels », a indiqué le président Ilham Aliyev.

« Je tiens à souligner en particulier la participation des entreprises israéliennes aux opérations de restauration et de reconstruction menées dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l'occupation.

Je pense qu’il existe de bonnes opportunités pour développer encore davantage notre interaction dans les domaines de l'énergie, des hautes technologies, de l'éducation, militaro-technique et plusieurs autres. Je suis convaincu que nous continuerons à déployer des efforts conjoints pour développer davantage les relations amicales traditionnelles entre nos pays et bénéficier pleinement du potentiel de notre coopération », a ajouté le président azerbaïdjanais.

En conclusion, le chef de l'Etat azerbaïdjanais a souhaité une bonne santé, du bonheur, du succès au président israélien ainsi que de paix et de prospérité au peuple ami d'Israël.