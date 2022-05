Le président azerbaïdjanais : De grands projets d'infrastructure sont mis en œuvre dans la région de Zenguilan

Bakou, 4 mai, AZERTAC

Nous restaurerons tous les territoires libérés de l’occupation et la région de Zenguilan sera la première où les anciens déplacés internes retourneront dans un futur proche. Comme vous le savez, le premier projet pilote est mis en œuvre dans le village d'Aghaly de la région de Zenguilan, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de sa nomination en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

Le chef de l’Etat a indiqué que de grands projets d'infrastructure étaient mis en œuvre dans la région de Zenguilan. « Parmi eux, je voudrais citer les infrastructures de transport qui font partie du corridor de Zenguézour. L'aéroport international de Zenguilan sera mis en exploitation cette année. Je suis sûr que cet aéroport aura de grandes fonctions. Car, nous voyons Zenguilan comme un futur centre international de transport et de logistique. L'emplacement de la région, sa proximité avec les marchés internationaux et d'autres facteurs assureront cela. La création du deuxième aéroport notamment à Zenguilan sera un outil important pour résoudre nos problèmes économiques, de transport et de sécurité », a estimé le président Ilham Aliyev.