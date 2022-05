Ilham Aliyev : Les dommages causés à l'environnement par l'Arménie pendant l'occupation sont la sauvagerie et le pillage

Bakou, 4 mai, AZERTAC

L'Arménie a causé d'énormes dommages à l'écologie des territoires azerbaïdjanais pendant les années d'occupation. Cinquante à soixante mille hectares de forêt ont été complètement détruits. Un processus de déforestation délibérée a été mené surtout dans les régions de Kelbédjer, Latchine, Zenguilan et Goubadly. C'est en fait de la sauvagerie et du pillage, a déclaré le chef de l’Etat azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de sa nomination en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

Le président Ilham Aliyev a dit : « Tout le monde sait que la deuxième plus grande forêt de platanes d'Europe, la réserve naturelle de Bessitchaï, se trouvait dans la région de Zenguilan. La majeure partie de cette réserve naturelle de Bessitchaï a été détruite, et lors de ma visite à Zenguilan j'ai vu les souches des arbres abattus. J'ai vu des arbres brûlés aussi. Ils ont commis les mêmes actes dans les régions de Kelbédjer et de Latchine immédiatement après la guerre. On leur a donné 20 jours pour quitter ces territoires. Mais ils ont profité de ces jours pour commettre des actes malveillants. »