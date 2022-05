Ilham Aliyev : La question sur la société Cronimet a été soulevée et est traitée par nos organes exécutifs centraux

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Quant aux dirigeants arméniens, chaque mesure et action qu'ils ont prises était une honte, mais si une entreprise auditée internationalement commet des actes aussi laids, alors elle devrait être traitée par les forces de l'ordre du pays dans lequel l'entreprise est située. Nous avons cité le nom de cette société à plusieurs reprises, et je peux le mentionner aujourd'hui – Cronimet. Pourquoi n'y a-t-il pas de réaction jusqu'à présent ? Pourquoi les forces de l'ordre allemandes n'enquêtent-elles pas sur les actions de l'entreprise ? Après tout, nous avons lancé un appel officiel, a déclaré le président Ilham Aliyev lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de sa nomination en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

Le président azerbaïdjanais a dit : « Nous avons aussi fait appel à cette entreprise, à « Cronimet » : Venez nettoyer les conséquences de cette terreur environnementale. Pas de réponses. Il n'y a pas de réponse des forces de l'ordre. Après tout, nous savons à quel point l'environnement est pris en compte en Europe. On sait que le réchauffement d'un demi-degré est désormais considéré comme un problème majeur pour le monde entier, pour l'Europe. Le problème du changement climatique est actuellement à l'ordre du jour mondial. Il est évident ici que la rivière issue de sources pures vire au jaune. Donc, les échantillons prélevés là-bas, ainsi que ceux prélevés pendant l'occupation, le montrent. Premièrement, cette question a été soulevée par des écologistes arméniens. Ils ont noté qu'une catastrophe naturelle s'y produisait. Bien sûr, ils n'étaient pas amis de l'Azerbaïdjan et ils croyaient que ces terres seraient entre les mains de l'Arménie pour toujours. Par conséquent, ils ont soulevé la question et accusé la direction précédente, la junte criminelle de Serge Sarkissian et ses proches. Ils ont aussi des preuves. Mais une seule mesure a-t-elle été prise ? Non ! Par conséquent, cette question a maintenant été soulevée et est traitée par nos organes exécutifs centraux. »