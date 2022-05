Ilham Aliyev : Toutes les ressources ont été mobilisées pour le retour des déplacés internes dans les territoires libérés

Bakou, 5 mai, AZERTAC

Les autres tâches qui nous attendent, bien sûr, sont avant tout le retour, très prochainement, des anciens déplacés dans les terres libérées. Là aussi, l'État fait tout son possible. Toutes les ressources ont été mobilisées. Des fonds ont été mobilisés, a fait savoir Ilham Aliyev, président de la République d’Azerbaïdjan, lors de son entretien en visioconférence avec Vahid Hadjiyev à la suite de la nomination de ce dernier en tant que représentant spécial du président de la République dans la région de Zenguilan.

« L'année dernière et cette année, 2,2 milliards de manats ont été alloués annuellement à ces fins, soit un total de 4,4 milliards de manats. Cette année, notre croissance économique est plus rapide, et au premier trimestre de l'année, l'économie a augmenté d'environ 7 %. Nos revenus ont augmenté. Par conséquent, je pense que nous devons allouer des fonds supplémentaires pour les travaux urgents. Nous devons allouer des fonds supplémentaires pour la restauration des terres libérées. Le gouvernement a été reçu des instructions pertinentes en la matière. Probablement dans un avenir proche, nous le confirmerons officiellement afin de pouvoir en faire plus cette année », a souligné le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a dit qu’il restait beaucoup à faire. Il a marqué que le premier projet relatif au retour des anciens déplacés internes serait bientôt mis en œuvre, ajoutant qu’il fallait absolument lancer d'autres projets.