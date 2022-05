Le président Ilham Aliyev : La sécurité alimentaire devient de plus en plus importante pour tous les pays, y compris l'Azerbaïdjan

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Nous sommes très satisfaits du niveau de partenariat entre la FAO et l'Azerbaïdjan. Et l'accord signé sept ans avant a, en fait, créé un nouveau format de notre coopération et nous espérons que dans les années à venir, nous poursuivrons ce partenariat fructueux, a indiqué le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors de l’entretien en visioconférence avec le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu.

Soulignant l’importance de la sécurité alimentaire pour tous les pays, y compris l'Azerbaïdjan, le chef de l’Etat a dit : « Malgré la croissance de nos exportations de produits agricoles, nous en importons toujours. Par conséquent, nos projets futurs et le développement régional général en ce qui concerne la sécurité alimentaire, je pense, devraient être importants à discuter, pour relever les nouveaux défis. »

Le président Ilham Aliyev a indiqué qu’à la suite de la libération des territoires de l'Azerbaïdjan, on était dans une phase active de développement de ces terres en ce qui concerne les infrastructures, y compris le développement agricole. « Car le potentiel agricole dans les zones libérées est vraiment très impressionnant. C'est une nature très diversifiée, des zones climatiques et une opportunité d'augmenter considérablement la production et pour la consommation intérieure et pour l'exportation. Nous sommes maintenant dans la phase de planification du développement agricole dans les territoires libérés. Et donc vos précieuses recommandations seront très appréciées », a-t-il estimé.