Inam Karimov : L’Azerbaïdjan attache une grande importance à la coopération avec la FAO pour renforcer la résilience du système mondial de sécurité alimentaire

Bakou, 6 mai, AZERTAC

« Nous attachons une grande importance à la coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le cadre des stratégies et programmes de l'organisation visant à renforcer la résilience du système mondial de sécurité alimentaire », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l'Agriculture Inam Karimov dans son discours lors de l’ouverture de la conférence internationale « Le regard vers l'avenir : transition vers l'agriculture numérique », organisée à Bakou.

« Malheureusement, le système mondial de sécurité alimentaire a été confronté à un certain nombre de risques ces dernières années. La pandémie de COVID-19, les processus régionaux, les changements climatiques et d'autres limitations des ressources en terre et en eau constituent des menaces pour la sécurité alimentaire mondiale », a dit le ministre.

« Ces défis ont également jeté les bases des nouvelles relations internationales pour atteindre des objectifs communs. Les initiatives de la FAO « Main dans la main », « Du champ à la table », « Initiative de solidarité pour la santé » et d'autres initiatives stratégiques connexes sont des instructions modernes pour répondre aux facteurs critiques affectant les systèmes de sécurité alimentaire. L'Azerbaïdjan se joint à ces initiatives avec beaucoup d'enthousiasme et est prêt à coopérer efficacement dans ces forums multilatéraux », a-t-il ajouté.