L’agence EFE propose de signer un nouvel accord prévoyant une coopération globale avec l’AZERTAC

Bakou, 7 mai, AZERTAC

L'agence de presse espagnole EFE, considérée comme une source d'information fiable pour la plupart des pays hispanophones, a proposé la signature d’un nouvel accord prévoyant une coopération globale avec l'AZERTAC.

C’est ce qui ressort de la rencontre tenue entre l’ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume d’Espagne, Ramiz Hassanov, et la présidente de l’agence EFE Gabriela Cañas.

L'importance de couvrir le développement des relations entre les deux pays a été soulignée lors de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur l'approfondissement de la coopération entre l'AZERTAC et l'EFE, selon le ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan.

En marge de la rencontre, Gabriela Cañas a suggéré de renouveler le mémorandum de coopération signé auparavant entre l'AZERTAC et l'EFE, et a proposé de préparer un nouveau document prévoyant une coopération globale à cet égard et répondant aux réalités existantes. Elle a dit qu’ils étaient prêts à signer un nouvel accord à Bakou ou à Madrid durant l’année 2022.

Les agences AZERTAC et EFE, deux principales agences de presse azerbaïdjanaise et espagnole, entretiennent une coopération étroite depuis longtemps. Les relations entre les deux agences de presse se sont encore renforcées à la suite de la signature d'un accord de coopération dans le cadre du Ve Congrès mondial des agences de presse à Bakou en 2016 et le lancement du pôle espagnol au sein de l’agence AZERTAC en 2019. Les deux agences sont membres du Conseil mondial des agences de presse (NACO) qui réunit Reuters, Press Association, Agence-France-Presse, SPA (Arabie saoudite), APA (Autriche), TASS (Russie), ainsi qu’elles sont représentées à l’Alliance européenne des agences presse (EANA).