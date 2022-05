Bakou, 7 mai, AZERTAC

À mesure qu'une personne vieillit, ses fonctions cognitives s'affaiblissent. Cependant, certains aliments et modes de vie peuvent améliorer les capacités cognitives.

Selon le médecin britannique Michael Mosley, la betterave améliore les capacités physiques et cognitives, et permet même de courir plus vite.

« Il a été démontré que la consommation de jus de betterave stimule la cognition et améliore la capacité à prendre des décisions rapides. Il y a quelques suggestions qui pourraient même être utiles pour garder votre cerveau en bonne santé à mesure que vous vieillissez », a-t-il ajouté.