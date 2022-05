Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation menée par le procureur général saoudien

Bakou, 9 mai, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 9 mai une délégation conduite par le procureur général du Royaume d'Arabie saoudite, le Cheikh Saoud bin Abdallah al-Muajab.

Soulignant la coopération fructueuse entre les deux pays dans divers domaines, le président azerbaïdjanais a salué le haut niveau des relations politiques. Evoquant avec satisfaction ses visites au Royaume d'Arabie saoudite, le président Ilham Aliyev a déclaré que l'hospitalité manifestée lors de ces visites avait, une fois de plus, démontré les relations fraternelles existant entre les peuples des deux pays.

Le chef de l’Etat a souligné que l'Azerbaïdjan avait un respect particulier pour le Royaume d'Arabie saoudite car l'Arabie saoudite était l'un des rares pays au monde à n'avoir établi aucune relation diplomatique avec l'Arménie. La raison en était que les terres azerbaïdjanaises étaient sous occupation. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que l'Azerbaïdjan appréciait hautement cette position. Le chef de l'État a déclaré que la libération des terres azerbaïdjanaises à la suite de la guerre de 44 jours avait révélé la sauvagerie arménienne et la destruction par les Arméniens de tout ce qui se trouvait dans les terres libérées, y compris 65 mosquées sur 67.

Soulignant que les opportunités de coopération dans le domaine économique, y compris énergétique, s'étaient accrues depuis le rétablissement de l'intégrité territoriale du pays, le président Ilham Aliyev a dit que l'intérêt des grandes entreprises saoudiennes pour l’Azerbaïdjan suscitait la satisfaction à cet égard. « La pose de la première pierre d’une centrale éolienne en Azerbaïdjan par la société ACWA Power en constitue un bon exemple », a estimé le président de la République.

Indiquant que les deux pays se soutenaient au sein des organisations internationales, le chef de l'Etat a déclaré que l'augmentation des contacts interpersonnels, des visites réciproques et du nombre de touristes avait créé une bonne base pour développer encore davantage la coopération bilatérale.

Le président Ilham Aliyev s’est également déclaré confiant que la visite du Cheikh Saoud bin Abdallah al-Muajab en Azerbaïdjan contribuerait au développement des relations bilatérales.

Saoud bin Abdallah al-Muajab a transmis au président azerbaïdjanais les salutations du roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud d'Arabie saoudite, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et du prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saoud.

Le président Ilham Aliyev a exprimé ses remerciements pour les salutations du roi et du prince héritier saoudiens et a demandé au procureur général de leur transmettre les siennes.

Faisant savoir qu'ils étaient satisfaits des processus de développement en cours en Azerbaïdjan, Saoud bin Abdallah al-Muajab a déclaré : « Je tiens à vous féliciter pour le développement que votre pays a réalisé. Nous avons beaucoup entendu parler de l'Azerbaïdjan et des réalisations de votre pays dans les domaines économique et sociale. En particulier, nous vous félicitons pour votre grande victoire et la libération de vos terres en peu de temps.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de coopération.