L’ICESCO prend part à Abu Dhabi à la Conférence du Conseil mondial des communautés musulmanes

Bakou, 10 mai, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris part à une Conférence internationale sous le thème : « l’Unité islamique : Concept, opportunités et défis », tenue à Abu Dhabi par le Conseil mondial des communautés musulmanes sous le Haut patronage de Cheikh Nahayan Mubarak Al Nahyan, Ministre de la Tolérance de l’État des Émirats arabes unis, et coïncidant avec le 4ème anniversaire de la fondation du Conseil.

Les travaux de la Conférence ont été lancés dimanche 8 mai 2022 au Centre national des expositions d’Abu Dhabi, en présence de plus de 150 pays à travers le monde ; le but étant de parvenir à l’authenticité historique profonde, large et enracinée de l’unité islamique ayant édifié une civilisation pionnière qui a contribué au progrès de l’humanité.

Lors de la séance d’ouverture, Dr Salim AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné, dans une allocution lue en son nom par son adjoint, Dr Abdelilah Benarafa, l’importance du thème de cette Conférence, notamment dans les circonstances que traversent les pays et peuples du monde islamique actuellement. Il a également indiqué que l’unité de l’humanité se révèle davantage en temps de crise et de choc, ce qui nécessite d’invoquer les valeurs d’unité, de solidarité et de compassion afin de surmonter les divers défis, soulignant que les États et peuples du monde islamique ont fait preuve de ces valeurs à plusieurs occasions à travers l’histoire.

Le Directeur général a également salué le thème proposé par le Conseil à la lumière des circonstances actuelles, en vue d’unifier les efforts de la Oumma islamique vers l’édification et la prise de conscience d’un destin et d’un avenir humain commun, où les plus forts protégeraient et aideraient les plus faibles en toute solidarité et sans aucune discrimination.

À l’issue de son intervention, le Directeur général a réaffirmé la nécessité d’être pleinement conscient de l’importance d’œuvrer au renforcement de l’unité des sociétés musulmanes porteuses d’un message global, en tant que nation qui perdure depuis des siècles, se fonde sur des valeurs éthiques et spirituelles et possède un capital moral inégalé qui lui permet d’agir comme une nation pionnière. (ICESCO)