Antonio Guterres appelle à des efforts conjoints pour réaliser les objectifs de développement durable

Bakou, 10 mai, AZERTAC

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi à des efforts conjoints pour réaliser les objectifs du développement durable (ODD).

Il a lancé cet appel dans un message vidéo lors d'une réunion virtuelle de haut niveau du Groupe des amis de l'Initiative pour le développement mondial.

« Nous approchons rapidement de la moitié du temps disponible pour atteindre les objectifs de développement durable. Je vais être franc : les progrès sont menacés. La COVID-19, une reprise économique mondiale fragile et inégale, le changement climatique et les conflits rendent nos objectifs de plus en plus difficiles à atteindre », a-t-il déploré.

Le secrétaire général a cité comme un frein aux progrès l'aggravation de la pauvreté et de la faim, des inégalités au sein des pays et entre eux, et du déni des droits de l'homme fondamentaux, une distribution scandaleusement inégale des vaccins COVID-19, l'insuffisance des engagements pris pour respecter l'objectif de 1,5 degré de réchauffement de la planète, l'incapacité des pays à investir dans le développement en raison de la spirale de la dette, de l'inflation et d'un système financier mondial biaisé contre les plus pauvres, ainsi qu'une crise alimentaire, énergétique et financière déclenchée par le conflit en Ukraine. M. Guterres a donc appelé à des actions d'urgence.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre davantage de terrain. L'heure est venue de sauver les ODD et de donner au développement durable une chance de se battre - pour les gens, pour la planète, pour notre avenir commun », a-t-il déclaré.

Le Groupe des amis de l'Initiative pour le développement mondial a été lancé par la Mission permanente de la Chine à l'ONU en janvier 2022.(Xinhua)