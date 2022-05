F1 : le régime de visas simplifié pour le Grand-Prix d’Azerbaïdjan

Bakou, 10 mai, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a signé un décret portant simplification des procédures d’obtention de visas pour les étrangers et les personnes apatrides qui viendront en Azerbaïdjan pour l’organisation et la tenue du Grand-Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 2022.

Conformément au décret présidentiel, les étrangers et les personnes apatrides présentant des papiers confirmant l’accréditation conformément aux règles appropriées de la société Formula One Management Limited et de la Fédération internationale de l’automobile, organisateurs internationaux des courses de Formule 1, l’accréditation auprès de la Société d’exploitation « Circuit urbain de Bakou », ainsi que des billets pour la course, peuvent obtenir des visas aux aéroports internationaux de la République d’Azerbaïdjan du 10 mai jusqu’au 15 juin.