L’UNESCO appelle les jeunes à rejoindre l’annuel concours international de photographie

Paris, 10 mai, AZERTAC

L'annuel concours international de photographie « Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie » donne aux jeunes du monde entier une formidable occasion de saisir leur vision du patrimoine culturel commun des Routes de la Soie, à travers l'objectif de leur appareil photo.

Les arts visuels, et en particulier la photographie, étant si souvent utilisés par les jeunes d'aujourd'hui comme un puissant outil de communication et d'expression personnelle, les images ont le potentiel de jouer un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes clés de notre monde contemporain et de contribuer à promouvoir la paix et la compréhension. Le concours de photos donne l'occasion aux jeunes de se connecter les uns aux autres dans un espace numérique et de partager leur créativité et leur vision de notre avenir.

Organisé dans le cadre du Programme Routes de la Soie de l'UNESCO, et en ligne avec les objectifs du Programme Jeunesse de l'UNESCO du Secteur des sciences sociales et humaines de l’UNESCO, l’édition 2022 du concours se déroule entre le 19 avril et 17 juillet 2022.

Les Routes de la Soie font partie d’une vaste région constituée d’un réseau de routes maritime et terrestre. Elles découlent de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est, traversant le sous-continent d’Asie Centrale, les plaines russes, les plateaux iranien et anatolien, ainsi que la péninsule arabique. Elles s’étendent à travers l’Afrique du Nord et l’Afrique du Nord-Est, de la Tanzanie au Maroc ; et à travers l’Europe Orientale et l’Europe du Sud, reliant la France et la péninsule ibérique.

Le concours du Regard de la Jeunesse sur les Routes de la Soie offre l'opportunité aux jeunes vivant ou ayant voyagé dans ces régions, de partager leurs perceptions et de mieux comprendre le patrimoine culturel commun et les identités pluralistes émanant des interactions et des échanges ayant lieu sur les Routes de la Soie. Le concours encourage l'utilisation de la photographie pour étendre ces interactions et rencontres culturelles dans le monde contemporain, afin de favoriser la compréhension mutuelle et de promouvoir la paix parmi les diverses populations englobées par les Routes de la Soie.

Le concours est divisé en deux groupes d'âges distincts : 14-17 ans et 18-25 ans. Pour cette troisième édition, les participants sont encouragés à envoyer leurs photos représentant au mieux le patrimoine commun des Routes de la Soie, à travers un des deux thèmes suivants : "Foi et Spiritualités" et "Vivre-ensemble". Les membres du comité de sélection examineront ensuite ces soumissions et sélectionneront les gagnants de chacune des catégories d'âge.

La fin du concours s'achèvera par une cérémonie de remise de prix. Trois gagnants seront sélectionnés dans chaque catégorie d’âge : les gagnants de la première place recevront une caméra professionnelle ; les gagnants de la deuxième place recevront une caméra semi-professionnelle ; et les gagnants de la troisième place recevront une caméra numérique (standard). Par ailleurs, sous réserve des restrictions liées au Covid-19, les gagnants auront un voyage tous frais payés afin de pouvoir assister à la cérémonie. Grâce à l'aimable invitation de l'UNESCO, les lauréats de moins de 17 ans pourront être accompagnés d'un adulte.

Une exposition itinérante d'environ cinquante photos représentant le mieux l'esprit du concours aura lieu autour du monde, ici aussi sous réserve des restrictions liées au Covid-19. Ces photos paraîtront également à terme au sein d'un album photo professionnel. (UNESCO)