Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le ministre iranien de l’Energie

Bakou, 6 juillet, AZERTAC

Le vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, a rencontré le 6 juillet le ministre de l’Energie de la République islamique d’Iran Ali Akbar Mehrabian.

Lors de la rencontre il a été indiqué qu'il existait un dialogue politique de haut niveau entre les deux pays, l’accent a été mis sur l'importance de la rencontre du président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev et du président de la République islamique d'Iran Ebrahim Raïssi à Achgabat le 29 juin.

Il a été évoqué que la coopération fructueuse entre l'Azerbaïdjan et l'Iran s’effectuait dans divers domaines, notamment dans le commerce, le transport, l'énergie et la culture. Le rôle des contacts réguliers et des visites mutuelles dans le développement des relations a été très apprécié.

Au cours de l’entretien, il a été indiqué que la coopération efficace dans le domaine de l'énergie se poursuivait. Il a été déclaré que l'échange d'électricité entre l'Azerbaïdjan et l'Iran se réalisait conforme au plan, et les travaux réalisés dans le sens de la connexion des systèmes électriques des deux pays ont été discutés.

Dans le même temps, un échange de vues a eu lieu sur l'avancement de la construction des centrales hydroélectriques « Khoudaferin » et « Qiz Qalasi » sur la rivière Araz, ainsi que sur un certain nombre de nouveaux projets à mettre en œuvre en tenant compte des nouvelles réalités apparues dans la région.

Lors de la rencontre, les perspectives d'expansion de la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines ont fait l’objet de discussions.