Effondrement d'un glacier en Italie : le nombre de morts s’élève à 10

ROME, 7 juillet, AZERTAC

Le bilan du puissant glissement de terrain provoqué par la fonte et l'effondrement d'un glacier dans le nord de l'Italie est passé jeudi à dix morts, avec une autre victime toujours portée disparue et présumée mort.

Le glissement de terrain s'est produit dimanche au sommet de la Marmolada dans les Dolomites, après l'effondrement d'un glacier causé par des températures inhabituellement élevées.

Le bilan initial de l'incident était de six morts -- tous des randonneurs et des alpinistes -- et d'au moins une dizaine de personnes portées disparues. Depuis lors, le nombre de morts a augmenté, mais la plupart des disparus ont été retrouvés.

Le corps de la dixième victime a été retrouvé jeudi matin, heure locale.

Luca Zaia, président de la région septentrionale de Vénétie, où se trouve la Marmolada, a déclaré que le bilan final des décès causés par cette tragédie devrait atteindre onze.

Les secouristes, aidés par des unités de maîtres-chiens, sont toujours à la recherche du dernier randonneur disparu.

Les responsables ont attribué la tragédie aux températures torrides. Lorsque le glacier s'est effondré, la température au sommet de la montagne était d'environ 10 °C, alors que les températures à cette période de l'année sont généralement inférieures à zéro. (Xinhua)