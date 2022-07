Des cadeaux de fête offerts aux familles des martyrs pour l’Aïd al-Adha à l'initiative de la présidente de la Fondation Aliyev

Bakou, 11 juillet, AZERTAC

A l’initiative de Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, des cadeaux de fête ont été offerts aux familles des martyrs de la Guerre patriotique à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Des représentants et volontaires de l’Association « Développement régional » ont rendu visite à un certain nombre de familles des martyrs. Les félicitations de la présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, a été transmises et des cadeaux ont été offerts à l'occasion de l’Aïd al-Adha.