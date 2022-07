L’ONU : la population mondiale atteindra 8 milliards d'habitants en novembre

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

La population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'habitants le 15 novembre 2022.

L'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023, dans un contexte de baisse des taux de croissance, selon un rapport de l’ONU publié à l'occasion de la Journée mondiale de la population. A plus longue échéance, la population mondiale devrait culminer autour de 10,4 milliards dans les années 2080.

« Nous attendons la naissance du huit milliardième habitant de la planète Terre. C'est l'occasion de célébrer notre diversité, de reconnaître notre humanité commune et de nous émerveiller des progrès en matière de santé qui ont permis d'allonger la durée de vie et de réduire considérablement les taux de mortalité maternelle et infantile », a réagi le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

« Dans le même temps, c'est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète, et un moment pour réfléchir aux domaines dans lesquels nous ne respectons pas encore nos engagements les uns envers les autres », a-t-il ajouté.

La population mondiale croît à son rythme le plus lent depuis 1950, en passant sous la barre des 1% en 2020. Selon les dernières projections des Nations Unies, la population mondiale pourrait atteindre environ 8,5 milliards en 2030 et 9,7 milliards en 2050. Elle devrait atteindre un pic d'environ 10,4 milliards de personnes au cours des années 2080 et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2100.

Le rapport, intitulé « Perspectives de la population mondiale 2022 », indique aussi que la fécondité a nettement diminué au cours des dernières décennies pour de nombreux pays.

Aujourd'hui, deux tiers de la population mondiale vivent dans un pays ou zone où la fécondité au cours de la vie est inférieure à 2,1 naissances par femme, soit à peu près le niveau requis pour une croissance zéro à long terme pour une population à faible mortalité.

La population de 61 pays ou zones devrait diminuer de 1% ou plus entre 2022 et 2050, en raison de la persistance de faibles taux de fécondité et, dans certains cas, de taux d'émigration élevés.