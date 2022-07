La présidente du parlement azerbaïdjanais s’est rendue en visite officielle au Royaume-Uni

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Une délégation menée par Sahibé Gafarova, présidente du Milli Medjlis (parlement azerbaïdjanais), s’est rendue au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour une visite officielle.

À sa descente d’avion à l'aéroport d'Heathrow, la délégation azerbaïdjanaise a été accueillie par l'ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume-Uni, Elin Suleymanov, et d'autres personnalités officielles.

La délégation comprend le chef du groupe de travail du Milli Medjlis pour les relations interparlementaires entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni, Soltan Mammadov, les députés Rafaël Huseynov, Afet Hassanova et Anatoly Rafaïlov, le chef de l’administration du Milli Medjlis, Farid Hadjiyev et d'autres responsables.

La présidente Sahibé Gafarova rencontrera les présidents de la Chambre des communes et de la Chambre des lords du Parlement britannique et d'autres responsables dans le cadre de sa visite.

L'état actuel et les perspectives de développement des relations interparlementaires, l'élargissement de la coopération dans les formats bilatéraux et multilatéraux et d'autres questions seront discutés lors des réunions.

La visite durera jusqu'au 13 juillet.