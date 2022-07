L’ambassadeur d’Autriche : L'intérêt des entreprises autrichiennes pour l'Azerbaïdjan augmente

Bakou, 12 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré le nouvel ambassadeur d'Autriche en Azerbaïdjan, Thomas Schuller-Götzburg.

L'ambassadeur a présenté une copie de ses lettres de créance au ministre Djeyhoun Baïramov.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a félicité l'ambassadeur pour sa nomination et lui a souhaité du succès dans ses fonctions. Se référant au 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et l'Autriche, le ministre a souligné l'importance du dialogue politique bilatéral et des consultations. Le ministre a noté avec satisfaction les réunions et les discussions tenues avec son homologue autrichien Alexander Schallenberg au cours de l'année dernière, y compris sa visite en Autriche au début de cette année, et a fait savoir qu'il s'attendait à ce que son homologue effectue une visite en Azerbaïdjan. Il a souligné que dans le contexte des changements survenus dans la région, les opportunités et les perspectives de coopération s’étaient encore élargies en matière politique, économique, éducative, de transport et de transit, de développement des ressources d’énergies alternatives et « vertes », ainsi qu'au niveau humanitaire.

L'ambassadeur Thomas Schuller-Götzburg a fait savoir avec satisfaction que malgré la création de l'ambassade d'Autriche en Azerbaïdjan 12 ans avant, la coopération dans divers domaines, en particulier dans le secteur de l'énergie, s'est élargie. L'ambassadeur a noté que l'intérêt des entreprises autrichiennes pour l'Azerbaïdjan augmentait. Il a déclaré qu'une mission commerciale de l'Autriche en Azerbaïdjan avait été effectuée en mai dernier et que la prochaine mission de ce genre était prévue dans un proche avenir.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son interlocuteur des dommages causés à l’Azerbaïdjan et à sa population à la suite de l'agression de l'Arménie. Il a souligné qu'au cours des 30 dernières années, les normes et principes du droit international avaient été violés à l’égard de l'Azerbaïdjan. Ensuite, le ministre a informé l'ambassadeur de la situation post-conflit dans la région, des travaux de restauration et de reconstruction effectués dans les territoires libérés de l'occupation, du processus de normalisation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que des vues et propositions de l'Azerbaïdjan concernant le développement futur de la région dans la paix et la tranquillité. Il a souligné l'importance du soutien des entreprises autrichiennes aux travaux de reconstruction dans les territoires libérés de l'occupation.

L'ambassadeur a noté qu'il déploierait des efforts pour développer encore plus les relations entre les deux pays.