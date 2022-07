Le Premier ministre Ali Assadov rencontre le gouverneur de la province de Kvemo Kartli

Bakou, 13 juillet, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le 13 juillet le gouverneur de la province de Kvemo Kartli, Giorgi Dokhtourichvili.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction du développement des relations amicales entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans diverses sphères. Il a également été souligné que la coopération interurbaine joue un rôle important dans l'expansion des relations bilatérales.

A cet égard, l'importance des mémorandums de jumelage à signer entre les villes des deux pays dans le cadre de la visite de la délégation géorgienne a été mise en valeur.

Les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Géorgie dans les domaines du commerce, de l'économie, du transport et du transit, de l'investissement, de l'énergie et de nombreux autres ont également fait l’objet de discussions lors de la rencontre.