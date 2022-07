L’Azerbaïdjan et l’Egypte discutent de la mise en œuvre des projets conjoints

Bakou, 14 juillet, AZERTAC

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte en Azerbaïdjan, Hesham Mohamed Naghi Abdel Hamidi, a été à l'Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA).

Au cours de la rencontre tenue avec le président du Conseil d’administration de l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, les parties ont procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre de projets conjoints, la possibilité de créer des entreprises communes avec la participation d'entrepreneurs et l'organisation de missions commerciales mutuelles entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte, a rapporté dans un communiqué l’Agence azerbaïdjanaise.