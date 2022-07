Le président de la République reçoit le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne VIDEO

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu vendredi 15 juillet le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran, l’amiral Ali Shamkhani.

Ali Shamkhani a transmis les salutations du président iranien Ebrahim Raïssi au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations et a demandé de lui transmettre siennes.

Au cours de l’entretien, le président azerbaïdjanais a évoqué avec plaisir sa rencontre avec son homologue iranien dans le cadre du 6ème sommet des chefs d'Etat des Etats riverains de la mer Caspienne à Achgabat, marquant qu'un large échange de vues avait eu lieu sur le développement de la coopération bilatérale lors de cette rencontre.

Ali Shamkhani a félicité notre peuple à l'occasion de la garantie de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. L'invité a souligné que l'Iran est intéressé à développer des relations de bon voisinage et amicales avec l'Azerbaïdjan et attache toujours une grande importance au développement des relations avec notre pays.

Lors de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur les questions liées à l'agenda bilatéral, y compris le développement des lignes de transport et de communication entre l'Iran et l'Azerbaïdjan et les questions régionales.