Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a donné aujourd'hui un coup de fil au président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de la Journée de la démocratie et de l'unité nationale du 15 juillet.

Le chef de l'Etat a exprimé ses condoléances au président turc pour les victimes des événements du 15 Juillet et lui a demandé de transmettre ses condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Le président Ilham Aliyev a réaffirmé le soutien du peuple azerbaïdjanais au peuple turc frère et a souligné le rôle personnel et le leadership de Recep Tayyip Erdogan dans la défaite de la tentative de coup d'État.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a remercié le chef de l'Etat de son appel téléphonique et son attention.

Au cours de l’entretien, les parties ont salué le développement global des relations d’amitié et de fraternité entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, ont exprimé leur soutien et solidarités mutuels et ont abordé les contacts futurs.