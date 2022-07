Le président Ilham Aliyev : Nos relations avec les pays voisins ont toujours été l'une de nos principales priorités

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

« Nos relations avec les pays voisins ont toujours été l'une de nos principales priorités, et des mesures ont été prises dans ce sens cette année, mes rencontres avec les présidents de la Russie, de l'Iran et de la Géorgie en sont une preuve supplémentaire », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son discours lors de la réunion consacrée au bilan du premier semestre de cette année.

Le chef de l'Etat a noté que des pas importants avaient été faits pour le développement des relations américano-azerbaïdjanaises, ajoutant que des visites réciproques de hauts responsables avaient été organisées.

« Le président américain m'a adressé deux lettres, dont l’une pour le Jour de l'indépendance et la seconde à l'occasion de l'ouverture de la Semaine de l'énergie de Bakou. L'importance de nos relations a été soulignée dans mes lettres de réponse et dans les lettres qui m'ont été adressées. Ces relations ont à la fois une grande histoire et un bel avenir. En bref, voyez, un énorme travail a été fait avec les principaux centres de la puissance et avec les principales organisations internationales simplement au cours de ces six mois », a souligné le président Ilham Aliyev.

Le président azerbaïdjanais a déclaré que si l’on regardait l'histoire de ces dernières années en général, on verrait que l'Azerbaïdjan progresse dans toutes les sphères : « Notre position a toujours été indépendante. Nous avons toujours démontré ouvertement notre position, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons obtenu un grand respect dans le monde. Nous tenons toujours notre parole. Nous tenons toujours la promesse que nous donnons.