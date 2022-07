Le président azerbaïdjanais et la présidente de la Commission européenne ont eu un entretien élargi aux délégations VIDEO

Bakou, 18 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, et la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, ont eu un entretien élargi aux délégations lundi 18 juillet.

Ayant pris la parole lors de l’entretien élargi, le président Ilham Aliyev a déclaré :

- Bienvenue Madame la Présidente. Je suis très enchanté de vous voir. Je vous remercie de votre visite. Elle démontre vraiment l'importance de notre coopération bilatérale. Nous sommes heureux que les relations entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan se développent avec beaucoup de succès dans le cadre de la coopération bilatérale, ainsi que du Partenariat oriental. Nous avons de très bons résultats en termes de développement des relations politiques, au vrai sens du terme. Et les contacts politiques sont très actifs. Vous savez que l'UE est notre principal partenaire commercial et je suis sûr que les projets que nous prévoyons de mettre en œuvre dans les années à venir renforceront davantage notre coopération commerciale. Bien sûr, la coopération énergétique a toujours été au premier plan de notre agenda et aujourd'hui, en particulier. Donc, je pense que nous avons de très bons résultats, de très bonnes réalisations et après la visite de Madame la Commissaire au début de cette année, nous avons entamé un dialogue sur l'énergie. Je pense donc que c'est aussi un très bon signe d'intérêt mutuel.

Les questions liées à la sécurité énergétique sont définitivement aujourd'hui l'une des principales questions à l'agenda global. Mais outre cela, nous sommes intéressés à élargir la coopération dans le domaine de l'éducation, du transport et dans tous les autres domaines. En fait, ce dont nous discutons actuellement concernant le nouvel accord entre l'UE et l'Azerbaïdjan couvre tous les domaines de notre coopération potentielle. Je suis convaincu qu'au cours de votre visite, nous discuterons de cela et d'autres questions. Nous avons également aujourd'hui une cérémonie très importante qui marque également, je pense, le début d'une nouvelle coopération élargie dans le domaine de l'énergie.

Bienvenue, je vous souhaite un agréable séjour.

x x x

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré :

-Merci beaucoup, Monsieur le Président, de l'accueil chaleureux. En effet, comme vous l'avez dit, nous avons un partenariat de longue date. Le Partenariat oriental avait, spécifiquement avec l'Azerbaïdjan, une excellente relation que nous voulons approfondir davantage maintenant. Si vous regardez le mémorandum d’entente que nous signons aujourd'hui, je veux tout d'abord vraiment nous féliciter tous les deux, mais peut-être en m'appuyant sur un excellent travail qui a été fait par nos représentants pour la réalisation de ce mémorandum. Il met l'accent sur un partenariat fiable dans le secteur de l'énergie et il se tourne également vers le moyen et le long terme en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Donc, cela englobe tout ce dont nous discutons en détail aujourd'hui. Mais bien sûr, il y a plus que le mémorandum d'entente, comme vous l'avez dit, l'accord entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne. Nous venons de discuter avec le ministre des Affaires étrangères, nous devrions lui donner un coup de pouce maintenant, afin que nous avancions beaucoup pour discuter et merci encore de l’accueil chaleureux.