Mathieu Guidère : L’accord entre l’UE et l’Azerbaïdjan sur le gaz permet de resserrer les liens politiques et économiques

Paris, 19 juillet, AZERTAC

« L’accord entre l’Union européenne (UE) et l’Azerbaïdjan sur le gaz est très important à la fois d’un point de vue qualitatif et quantitatif puisqu’il consiste à doubler les importations de l’UE à partir de l’Azerbaïdjan et en même temps, il permet de resserrer les liens politiques et économiques avec l’Europe à un moment délicat de l’histoire européenne confrontée à la guerre en Ukraine.

Cet accord est le résultat des efforts diplomatiques et judicieux du chef de l’Etat azerbaïdjanais », a souligné Dr. Mathieu Guidère, professeur de géopolitique à l’Université de Paris et académicien français, dans son Interview accordée à l’AZERTAC.

« Cet accord est important pour l’UE parce qu’il lui permet de se débarrasser de sa dépendance à l’égard du gaz russe et de sécuriser son approvisionnement énergétique. Il est important pour l’Azerbaïdjan parce qu’il fait rentrer Bakou dans le cercle stratégique de l’UE et l’engage dans des relations économiques sur le long terme avec les pays européens », a -t-il ajouté.

Selon Dr. Mathieu Guidère, pour l’Union européenne, le bénéfice est surtout politique puisque l’accord lui permet de mettre en œuvre sa politique de boycott et de sanctions à l’égard de la Russie. Il lui donne les moyens de mener sa politique alors qu’elle était jusque-là impuissante par manque de partenaires fiables. En revanche, pour l’Azerbaïdjan, le bénéfice est surtout économique puisqu’il va permettre de générer des revenus supplémentaires et en même temps de renforcer le rôle du gazoduc du Corridor gazier sud-européen (South Gas Corridor) qui permet actuellement d’approvisionner l’UE en gaz. Ce sera aussi l’opportunité de nouveaux investissements stratégiques qui relieront durablement l’Azerbaïdjan à l’Europe.