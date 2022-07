La présidente de la Commission européenne : L'Union européenne est attachée à un Caucase du Sud sûr, stable et prospère

Bakou, 19 juillet, AZERTAC

« L'Union européenne veut travailler avec l'Azerbaïdjan pour établir des liens avec l'Asie centrale et au-delà. Nous suivons donc avec beaucoup d'intérêt les discussions et les idées sur les liaisons transcaspiennes. Nous allons approfondir ces discussions. Enfin, nous voulons finaliser l'accord sur l'espace aérien commun. Parce que cela augmenterait considérablement les opportunités pour les affaires, le commerce et le tourisme », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans sa déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

« Pour atteindre le plein potentiel de l'Azerbaïdjan, il est important de créer les conditions propices à la confiance des investisseurs. Cela comprend une plus grande implication de la société civile et des médias libres et indépendants. L'Union européenne est attachée à un Caucase du Sud sûr, stable et prospère. Nous sommes le premier bailleur de fonds dans le domaine du déminage dans le pays, par exemple. Nous avons également discuté de ce sujet très important. Nous venons d'annoncer une nouvelle enveloppe de 4,25 millions d'euros à cet effet. Mais nous sommes également disposés à offrir des machines et des compétences dans ce domaine très important. Au total, l'Union européenne est fermement attachée à votre région, Monsieur le Président. Nous apprécions notre partenariat. Et ce partenariat ne cessera de croître et de s'approfondir au fil du temps », a ajouté la présidente de la Commission européenne.