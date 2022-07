Stefano De Alessandri : Le contrat signé entre l’agence ANSA et l’AZERTAC sera une nouvelle étape dans notre coopération

Rome, 20 juillet, AZERTAC

Nous espérons que notre coopération entrera dans une nouvelle étape grâce au contrat de partenariat signé entre les agences ANSA et AZERTAC, a déclaré Stefano De Alessandri, directeur général de l’agence de presse italienne ANSA.

Soulignant que la coopération entre l'ANSA et l'AZERTAC durait depuis de nombreuses années, Stefano De Alessandri a déclaré : « Nous avons signé un contrat de partenariat important avec l’AZERTAC. Nous avions signé le premier contrat en 2005, et cette année nous l'avons renouvelé. Nos relations avec l’AZERTAC ont toujours été très bonnes et importantes. Nous coopérons au sein de la même organisation internationale et sommes également membres de l'Alliance européenne des agences de presse (EANA) ».

Le directeur général de l'ANSA a souligné que le nouveau contrat donnerait une impulsion importante au développement de la coopération entre les deux agences. « Nous espérons que notre coopération existante entrera dans une nouvelle étape grâce au contrat de partenariat que nous avons signé. Le contrat prévoit l'échange d'informations entre les deux agences, ainsi que la question de mieux couvrir les actualités en Azerbaïdjan pour les lecteurs italiens, ainsi que faire connaître des événements importants en Italie aux lecteurs azerbaïdjanais. Nous sommes intéressés et prêts à prendre une meilleure position en Azerbaïdjan. Nous sommes très satisfaits de ce contrat et espérons qu'il constituera une démarche importante pour une plus grande coopération entre les deux agences de presse », a estimé Stefano De Alessandri.