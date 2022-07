Ilham Aliyev participe à l'inauguration et à la pose de la première pierre de quelques nouvelles entreprises à Soumgaït

Soumgaït, 20 juillet, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est déplacé à Soumgaït mercredi 20 juillet.

Le chef de l'État a d’abord participé aux cérémonies d'inauguration et de pose de la première pierre des nouvelles entreprises de production dans le Parc industriel chimique de Soumgaït.

Il convient de noter que le Parc industriel chimique de Soumgaït avait été créé conformément au décret du président de la République d'Azerbaïdjan en date du 21 décembre 2011. Il s'agit du premier parc industriel établi en Azerbaïdjan. Sur le territoire du plus grand Parc industriel du Caucase du Sud, des entreprises pétrochimiques, chimiques, de production de matériaux de construction et d'autres industries prioritaires sont opérationnelles, ainsi que de nouvelles entreprises de production et de transformation sont en cours de création.

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov, a informé le président de la République des travaux mis réalisés et en cours de réalisations dans le Parc industriel chimique de Soumgaït.