Le président azerbaïdjanais : Pendant la guerre patriotique, les médias azerbaïdjanais ont joué un rôle important dans la prévention des attaques de désinformation

Bakou, 22 juillet, AZERTAC

« La République d'Azerbaïdjan est un État moderne et fort, qui mène une politique indépendante et occupe une place digne dans le système des relations internationales. C'est pourquoi les tentatives de porter atteinte à la réputation internationale de notre pays et d'influencer sa vie interne dans l'espace mondial de l'information ne cessent de s’accroître. Pendant la guerre patriotique, les médias azerbaïdjanais ont lutté sur le front de l'information et ont joué un rôle important dans la prévention des attaques de désinformation en fournissant des informations rapides et correctes à notre société », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son message de félicitations aux participants du Forum international des médias portant sur le thème « Les tendances mondiales dans les médias, les nouveaux défis », organisé à l’occasion de la Journée nationale de la presse à Choucha.

« Nos ressources médiatiques poursuivent sans relâche leurs activités afin de transmettre à la communauté internationale les vérités de l'Azerbaïdjan, y compris les atrocités et le vandalisme sans précédent commis par les Arméniens dans nos terres historiques pendant l'occupation », a déclaré le chef de l'Etat.