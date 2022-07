C’est vers l’Italie que l’Azerbaïdjan a exporté le plus de produits en six mois

Bakou, 23 juillet, AZERTAC

En janvier-juin 2022, l'Azerbaïdjan a exporté le plus de produits vers l'Italie, la Turquie et Israël, rapporte dans un communiqué le Comité national des Douanes.

La valeur des exportations azerbaïdjanaises vers l’Italie s’est chiffrée à 8 milliards 972,2 millions de dollars américains en six mois.

Le coût des exportations azerbaïdjanaises vers la Turquie a été estimé à 1 milliard 851,9 millions de dollars et vers Israël à 934 millions de dollars.

L'Italie, la Turquie et la Russie se positionnent aux trois premières places parmi les principaux pays avec lesquels l’Azerbaïdjan a eu le plus d’échanges commerciaux. Les échanges commerciaux de l’Azerbaïdjan avec l’Italie ont été de 9 milliards 116,5 millions de dollars, avec la Turquie de 2 milliards 904,6 dollars et avec la Russie de 1 milliard 572,2 millions de dollars.