Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 24 juillet au président de la République d'Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev.

Le chef de l'Etat a félicité Chavkat Mirzioïev pour son anniversaire et lui a souhaité une excellente santé et du succès dans ses activités.

Chavkat Mirzioïev a exprimé sa gratitude au président Ilham Aliyev pour son attention et ses félicitations.

Le président azerbaïdjanais a une fois de plus remercié pour l'hospitalité qui lui avait été réservée ainsi qu'aux membres de la délégation lors de la visite d'État et a invité son homologue ouzbek à effectuer une visite officielle en Azerbaïdjan. L'invitation a été acceptée avec gratitude.

Les chefs d'État ont noté avec satisfaction que tous les accords conclus lors de la visite du président azerbaïdjanais étaient mis en œuvre. Ils ont souligné que bien qu'un mois se soit écoulé depuis la visite, un accord a été conclu concernant l'élargissement de la coopération en matière de commerce, d'industrie, d'énergie, d'agriculture et de transport dans le cadre des visites réciproques des chefs des organismes publics compétents. Il a été indiqué que la prochaine réunion de la Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-ouzbèke et les réunions trilatérales des ministres des affaires étrangères, de l'économie et des transports de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan et de la Turquie se tiendraient à Tachkent début août.

Au cours l’entretien, le président Ilham Aliyev a réaffirmé son soutien au chef de l’Etat ouzbek concernant les récents événements au Karakalpakstan et a déclaré que l'Azerbaïdjan se tenait, comme toujours, aux côtés de l'Ouzbékistan.

Chavkat Mirzioïev a remercié le président Ilham Aliyev de son soutien.

Lors de la conversation, les parties ont procédé à un échange de vues sur les perspectives de développement de la coopération bilatérale et des contacts entre les chefs d'Etat.