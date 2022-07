Le ministère de la Justice organise une conférence sur les « Résultats avancés des réformes judiciaires et juridiques en République d'Azerbaïdjan » à Choucha

Bakou, 26 juillet, AZERTAC

Le ministère de la Justice a organisé une conférence sur les résultats avancés des réformes judiciaires mises en œuvre en République d'Azerbaïdjan dans la ville de Choucha en l'honneur du 15e anniversaire des cours d'appel régionales.

Les participants à la conférence ont discuté des questions concernant la modernisation des activités judiciaires, l'augmentation de la satisfaction des citoyens et l'amélioration de leur accès aux services judiciaires, y compris les tâches à réaliser dans le cadre de la stratégie de développement socio-économique de l'Azerbaïdjan pour la période 2022-2026, récemment approuvée par le président de la République Ilham Aliyev.

En marge de la conférence, les participants ont visité les monuments de Choucha, capitale azerbaïdjanaise de la culture, et ont pris connaissance des travaux de restauration, de reconstruction, de construction et de réparation à grande échelle dans la ville, et ont découvert ses monuments historiques et culturels.