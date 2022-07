Examen des préparatifs à la participation de l’ICESCO au Sommet des Nations Unies sur la transformation de l’éducation 2022

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Dr. Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et M. Leonardo Garnier, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sommet sur la transformation de l’éducation 2022, ont tenu une réunion pour examiner les préparatifs à la participation de l’ICESCO à ce Sommet international, prévu en septembre 2022 à New York lors de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Dans son allocution prononcée lors de la réunion, organisée le 26 juillet 2022 à distance, Dr AlMalik a souligné que l’ICESCO attache une grande importance au Sommet sur la transformation de l’éducation, et veille à en assurer le succès et en réaliser les objectifs escomptés en renforçant la participation de ses États membres à cet événement distingué.

Le Directeur général a passé en revue les principaux programmes et projets de l’ICESCO visant à soutenir le processus éducatif dans ses États membres, à garantir le droit à l’éducation et à lutter contre l’abandon scolaire des filles, en saluant les multiples partenariats qui lient l’Organisation à nombre d’institutions et organisations spécialisées en matière d’éducation. Il a aussi noté que l’ICESCO tiendra un événement parallèle au Sommet sur la transformation de l’éducation, pour examiner les défis auxquels l’éducation des filles est confrontée, et invité M. Garnier à en être l’un des intervenants principaux.

Pour sa part, M. Garnier a salué l’engagement de l’ICESCO à participer efficacement audit Sommet et a exhorté les représentants de ses États membres à y assister, saluant l’événement parallèle que l’ICESCO organisera, et qui renforcera les objectifs du Sommet sur la transformation de l’éducation en ayant un impact mondial, ainsi que la poursuite des efforts pour atteindre le 4ème objectif de développement durable.

Dans son intervention à la réunion, Dr Koumbou Boly Barry, Cheffe du Secteur de l’Éducation à l’ICESCO, a expliqué que cette dernière accorde une grande priorité à l’éducation, en particulier aux filles et aux femmes, à travers sa coopération avec les commissions nationales de ses États membres dans la mise en œuvre de programmes et projets éducatifs conjoints. Par ailleurs, Mme Amira El Fadil, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale à l’ICESCO, a salué les partenariats de l’Organisation en matière d’éducation, qui visent à promouvoir l’éducation et le développement global et durable.

La réunion s’est déroulé en présence de Dr Omar Halli, Conseiller du Directeur général de l’ICESCO pour la Fédération des Universités du Monde Islamique (FUMI), et de Mme Rim Jirari, Cheffe du Département des Organisations et des Organismes au Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale. (ICESCO)