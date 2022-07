Le ministre de l'Energie tient une réunion consultative sur la mise en œuvre des projets d'utilisation des ressources énergétiques renouvelables

Bakou, 28 juillet, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Perviz Chahbazov, a tenu une réunion consultative sur la mise en œuvre de projets pour une utilisation plus large des ressources énergétiques renouvelables conformément aux objectifs fixés par le président Ilham Aliyev dans le domaine de l'énergie.

Les participants à la réunion consultative, y compris des fonctionnaires des ministères de l'Energie, de l'Economie, des Finances, de la Justice, de l'Environnement et des Ressources naturelles, des Situations d’urgence, de l'Agriculture, du Comité national d'urbanisme et d'architecture, de la Banque centrale, de l'Agence nationale pour les ressources énergétiques renouvelables, de l'Agence nationale en charge de la mer et des ports, l'Agence nationale de déminage et les sociétés Azerenerji et Azerisiq chargées de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique ont discuté des questions concernant les projets en cours de réalisation à l'échelle nationale dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire et des techniques connexes, tout en adoptant une décision sur les tâches assignées à une prochaine réunion.