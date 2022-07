L’ICESCO participe à une réunion de haut niveau du FNUAP

Bakou, 30 juillet, AZERTAC

L’Organisation du monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a pris à part à la réunion de planification et de coordination tenue par le Bureau de Représentation du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) auprès de l’Union Africaine, avec la participation des bureaux régionaux du Fonds en Afrique, de l’Union africaine (UA) et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Lors de la réunion, qui a eu lieu vendredi 29 juillet 2022 à distance, Mme Ramata Almamy Mbaye, Cheffe du Secteur des Sciences humaines et sociales de l’ICESCO, a passé en revue nombre de programmes et d’activités de l’Organisation dans les domaines de la paix et de la sécurité, de l’autonomisation des femmes et des jeunes, et de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes. Elle a également parlé des efforts de l’ICESCO pour contrer les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 à travers son projet encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes.

Mme Mbaye a ensuite passé en revue les programmes du Centre du Dialogue civilisationnel de l’ICESCO, qui visent à promouvoir la paix et le vivre-ensemble, ainsi que les programmes du Secteur de la Culture, qui sont destinés à préserver le patrimoine et à le mettre au service de la promotion de la paix et du développement. Elle a également présenté les programmes du Secteur des Sciences et de la Technologie, grâce auxquels l’Organisation cherche à assurer le développement de la jeunesse dans le monde islamique, ainsi que les efforts du Secteur de l’Éducation pour fournir une éducation inclusive. (ICESCO)