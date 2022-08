Le premier navire chargé de céréales quitte l'Ukraine pour le Liban

Istanbul, 1er août, AZERTAC

Le premier navire à quitter l'Ukraine dans le cadre de l'accord d'exportation de céréales signé par la Russie, l'Ukraine, la Türkiye et l'ONU, a quitté lundi le port d'Odessa pour le Liban, a annoncé le ministère turc de la Défense.

« Le navire devrait arriver à Istanbul le 2 août », a indiqué le ministère dans un communiqué publié lundi, ajoutant que le navire poursuivra sa route après les inspections dans la métropole turque.

Chargé de maïs, le cargo « Razoni », battant pavillon de la Sierra Leone, est en route vers sa destination finale du port de Tripoli au nord du Liban.

La Türkiye, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord le 22 juillet pour rouvrir trois ports ukrainiens, ceux d'Odessa, de Tchernomorsk et de Yuzhny, pour exporter les céréales bloquées depuis des mois en raison de la guerre russo-ukrainienne qui perdure, depuis six mois.

Pour superviser les exportations de céréales ukrainiennes, un centre de coordination conjoint à Istanbul a été officiellement ouvert mercredi dernier, composé de représentants de la Türkiye, de l'ONU, de la Russie et de l'Ukraine, pour permettre le transport en toute sécurité, par des navires marchands, de denrées alimentaires et d'engrais commerciaux des trois pays clés depuis les ports ukrainiens de la mer Noire. (Anadolu)