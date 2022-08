James Sharp : Le Royaume-Uni a alloué plus d'un million de livres sterling pour le déminage dans la région

Bakou, 1er août, AZERTAC

L'ambassadeur du Royaume-Uni en Azerbaïdjan, James Sharp, a visité le village de Chukurbeyli de la région de Djabraïl, libéré de l'occupation arménienne, selon son compte Twitter.

« Nous continuons à travailler ensemble pour la paix dans la région. Le Royaume-Uni et l'Azerbaïdjan travaillent ensemble pour élargir la coopération et réduire les risques. Notre soutien au déminage de cette région s'élève déjà à plus d'un million de livres sterling », lit-on dans la publication de l’ambassadeur britannique.