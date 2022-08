L’UNA et la WAM organisent un atelier virtuel pour présenter le Congrès mondial des médias VIDEO

Bakou, 1er août, AZERTAC

L'Union des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique (UNA) a organisé aujourd'hui, lundi 1er août 2022, un atelier virtuel au profit des agences de presse membres pour présenter le Congrès mondial des médias, en coopération avec le Emirates News Agency (WAM) et Abu Dhabi National Exhibitions Company (ADNEC).

L'atelier a vu la participation de représentants de plus de 40 agences de presse officielles des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, en plus des agences de presse des pays qui ont le statut d'observateur auprès de l'organisation, selon l’UNA.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Aslan Aslanov, a rejoint l’atelier virtuel.

L'atelier s'est efforcé de présenter cet événement mondial, qui sera accueilli par la capitale des Émirats arabes unis, Abou Dhabi, du 15 au 17 novembre, sous le patronage du cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre de la Cour présidentielle, et avec la participation de leaders d'élite de l'industrie des médias aux niveaux régional et international.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général par intérim de la Fédération des agences de presse de l'Organisation de la coopération islamique, Mohammed Abd Rabbo Al-Yami, a déclaré : Le Congrès mondial des médias intervient à la lumière de l'évolution rapide de la scène médiatique mondiale, que ce soit en termes de technologies de production ou en termes de consommation de médias et de contenus d'information, soulignant que les agences de presse Plus que d'autres, il est nécessaire de suivre le rythme de ces évolutions pour maintenir son rôle de source d'information fiable et pour accroître sa part dans le paysage international scène d'actualité.

Al-Yami a souligné que le Congrès représente une opportunité sans précédent pour les agences de presse membres de découvrir les meilleures expériences mondiales dans le domaine des médias et de la communication, et d'explorer les dernières innovations, tant en termes de contenu que de construction de plateformes médiatiques.

Al-Yami a exprimé l'espoir que l'atelier représenterait un moyen de relier les agences de presse membres au Congrès mondial des médias et de renforcer leurs relations avec les responsables de son organisation, d'en tirer profit, de contribuer à ses travaux, et de participer efficacement aux ateliers et expositions qu'elle propose, d'une manière qui profite aux agences membres et les sensibilise aux dernières pratiques et méthodes.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de presse des Emirats (WAM), M. Mohammed Jalal Al Raisi, a révélé dans son discours prononcé par Ali Yousef Al Saad, directeur général adjoint par intérim de WAM, que le Congrès mondial des médias réunira un élite de créateurs de médias dans les domaines de la presse, de la radio, de la télévision, du multimédia, du marketing numérique, de l'intelligence artificielle et de l'innovation dans le contenu des médias sociaux.

Al Raisi a souligné que le Congrès, à travers ses sessions de dialogue et ses discussions interactives, aidera à identifier les opportunités et les défis pour les institutions et les entreprises médiatiques, à trouver des solutions et des innovations efficaces et à tracer les futures fonctionnalités qui servent de multiples aspects médiatiques, soulignant que le Congrès aura également un rôle central dans l'habilitation des entreprises innovantes et la réinvention du concept d'entreprise en termes d'exploitation des techniques d'intelligence artificielle et des algorithmes journalistiques dans la production de divers contenus médiatiques.

Al Raisi a expliqué que les avantages de participer au Congrès mondial des médias incluent les entreprises de médias régionales, de sorte que le participant pourra construire un modèle commercial numérique et le développer en utilisant des technologies et des applications avec de grandes entreprises de la région, ainsi que des institutions médiatiques multinationales en concluant des accords stratégiques qualitatifs et des partenariats avec ces institutions à large diffusion mondiale.

Au cours de l'atelier, le directeur du département de Capital Events, Nathan Waugh, a fait une présentation introductive sur le Congrès mondial des médias, et ce qu'il permet aux parties participantes d'accéder aux marchés du Golfe et du Moyen-Orient, et de tenir des réunions spéciales avec les principaux entreprises internationales et les experts internationaux les plus éminents, en plus de travailler sur le transfert de connaissances. Dans le domaine des médias, la recherche d'opportunités d'investissement et la construction de partenariats.

La conférence accompagnant le Congrès, qui se tient sous le slogan « Façonner l'avenir du secteur des médias », a également été présentée, qui s'articule autour de trois thèmes principaux : l'investissement et les opportunités dans le secteur des médias, l'innovation et les dernières technologies dans les médias, la jeunesse et l'avenir des médias.

Waugh a expliqué que la conférence devrait assister à des discussions sur l'innovation, le lancement de nouveaux produits, la tenue d'ateliers et de tables rondes avec la participation d'éminents conférenciers internationaux, en plus de sessions spéciales sur l'intelligence artificielle.

Il a ajouté : Le World Media Congress fournit également un incubateur pour l'innovation et les startups, pour donner aux individus et aux institutions la possibilité de démontrer leurs capacités et permettre aux startups de présenter leurs idées commerciales aux actionnaires, aux investisseurs et aux sociétés de capital-risque.

Il a indiqué que le Congrès organisera également un programme spécial pour améliorer les opportunités commerciales parmi les exposants, les acheteurs internationaux et régionaux que le Congrès accueillera, y compris les PDG, les propriétaires d'entreprises et ceux qui ont un pouvoir d'achat important.

Les ateliers ont été le théâtre de discussions entre les agences de presse membres de la Fédération et les organisateurs du Congrès mondial des médias sur les meilleures façons de tirer parti de l'événement.