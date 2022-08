L’ICESCO accueille la cérémonie de clôture de la 14ème édition du Festival international des enfants de la paix

Bakou, 1er août, AZERTAC

Lancement d’un prix annuel récompensant les meilleures initiatives des « oiseaux de la paix »

Dans le cadre des programmes célébrant Rabat capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022, le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a accueilli la cérémonie de clôture de la 14ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée par l’Association Bouregreg au Royaume du Maroc, et à laquelle ont participé plus de 400 enfants de 31 pays aux fins de consolidation de la culture de paix et de coexistence entre les enfants du monde.

À l’ouverture de cette cérémonie, qui a coïncidé avec le début du nouvel an hégire, et s’inscrivait dans le cadre de l’adoption par l’ICESCO de la consolidation des valeurs de la paix à travers des programmes et des activités pratiques qui la placent à l’avant-garde des organisations internationales actives, Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a souligné l’importance de la paix, sans laquelle rien ne peut être réalisé, en se disant fier des enfants « ambassadeurs de la paix » ayant pris part à cette manifestation, lesquels dessinent un nouveau tableau magnifique pour le monde entier, envoient des messages qui disent non aux guerres, non aux attentats, non à l’injustice, et non à la haine, remplissent l’univers de beauté et de joie, répandent l’amour et sèment l’espoir, tout en les appelant les «oiseaux de la paix ».

Il a affirmé que l’ICESCO a totalement confiance en le rôle central des enfants dans le maintien des valeurs de bonté, la préservation de l’environnement des dangers de la pollution, et la promotion de la tolérance et de la coexistence pour un monde meilleur.

Le Directeur général de l’ICESCO a fait part de la décision de l’Organisation d’attribuer un prix annuel récompensant les meilleures initiatives des enfants « oiseaux de la paix » et d’organiser une célébration annuelle afin de mettre en valeur leur créativité exceptionnelle, l’objectif étant de les encourager et les soutenir dans leur mission en tant que messagers de la paix et ambassadeurs de l’amour.

Pour sa part, le Secrétaire général du ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication du Royaume du Maroc, M. Mustapha Taimi, a salué les efforts de l’ICESCO et les remarquables activités qu’elle parraine dans le cadre de la célébration de Rabat capitale de la culture dans le monde islamique au titre de 2022, ainsi que son rôle dans la consécration des valeurs de la paix.

Par la suite, les enfants Hamad et Nora, qui représentent la délégation des Émirats arabes unis, ont lancé « l’appel à la paix », en invitant à répandre l’esprit de tolérance et de coexistence dans les différentes régions du monde et en incitant les adultes à gagner la bataille de la paix, afin que tous les enfants du monde puissent en profiter.

De même, les enfants des délégations des pays participants ont pris part au lancement des colombes blanches de la paix avant de présenter des performances du patrimoine artistique, lyrique et musical de leurs pays respectifs.