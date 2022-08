Le Premier ministre azerbaïdjanais présente ses condoléances au premier vice-président iranien

Bakou, 2 août, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a adressé un message de condoléances au premier vice-président de la République islamique d’Iran, Mohammad Mokhber, a-t-on appris auprès du Cabinet des ministres.

Le Premier ministre Ali Assadov s’est dit attristé par la nouvelle concernant les nombreuses pertes en vies humaines et les dévastations suite à la catastrophe naturelle survenue en Iran, et a exprimé, à cet égard, ses condoléances à Mohammad Mokhber, aux familles et aux proches des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.