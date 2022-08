Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise et la secrétaire d’Etat adjointe américaine discutent de la situation régionale

Bakou, 2 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a eu lundi soir une conversation téléphonique avec la secrétaire d’Etat adjointe américaine aux Affaires européennes et eurasiennes, Karen Donfried.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel du processus de normalisation des relations après la fin du conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, la mise en œuvre des déclarations trilatérales signes par les dirigeants azerbaïdjanais, russe et arménien, ainsi que de celles des réunions bilatérales tenues entre les leaders azerbaïdjanais et arménien par la médiation du président du Conseil européen Charles Michel, a rapporté dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a attiré l'attention de son interlocutrice sur la position bien connue de l'Azerbaïdjan concernant la paix et le progrès dans la région, y compris l'ouverture des transports et des communications, la délimitation des frontières entre les deux États et la nécessité de commencer travailler sur un futur traité de paix.

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a évoqué la nécessité de la mise en œuvre complète des engagements par les parties. Il a souligné que contrairement aux engagements pris avec la déclaration trilatérale du 10 novembre 2020, les forces armées arméniennes ne s’étaient pas complètement retirées des territoires de l'Azerbaïdjan et cela n'est pas recevable.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont discuté des prochaines étapes du processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, des questions figurant à l'agenda régional, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun.