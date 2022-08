Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères se rend en Ouzbékistan

Bakou, 2 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov est parti, mardi 2 août, pour Tachkent afin de participer à la première rencontre trilatérale des ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Economie, et du transport de la République d’Azerbaïdjan, de la République de Turquie et de la République d’Ouzbékistan.