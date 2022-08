L’ICESCO et la Fondation Kailash Satyrthi pour l’enfance examinent le renforcement de la coopération

Bakou, 2 août, AZERTAC

Le Secteur de l’Éducation relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a tenu une réunion avec la Fondation Kailash Satyrthi pour l’enfance aux États Unis d’Amérique, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre l’Organisation et la Fondation, dans les domaines de l’éducation, la lutte contre le travail des enfants et la protection de leurs droits.

Lors de leur réunion avec Mme Anjali Kochar, Directrice exécutive de ladite Fondation, les représentants de l’ICESCO ont passé en revue les programmes et projets les plus importants mis en œuvre par l’Organisation, dans le cadre de sa vision et ses orientations stratégiques, visant à garantir l’accès de tous à une éducation de qualité, et à contribuer à la lutte contre le travail des enfants.

De même, les deux parties ont discuté des moyens et des mécanismes à même de renforcer la coopération entre l’ICESCO et la Fondation afin d’atteindre leurs objectifs. Il s’agit en particulier de garantir le droit à l’éducation, et de contribuer à la réalisation d’un développement global, à travers la mise en œuvre conjointe de nombre de programmes, projets et activités pratiques qui auront des résultats tangibles. Il a également été convenu d’établir un partenariat fructueux entre l’Organisation et la Fondation.

A cette occasion, la Fondation a été invitée à prendre part à l’évènement que l’ICESCO organisera à New York, parallèlement au Sommet- 2022 sur la transformation de l’éducation, qui se tiendra en septembre 2022 lors de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Ont pris part à cet entretien, pour l’ICESCO, Dr Koumbou Boly Barry, Cheffe du Secteur de l’Éducation, Mme Amira Fadel, Cheffe du Secteur des Partenariats et de la Coopération internationale, en plus d’une équipe composée de directeurs de programmes et d’experts relevant du Secteur de l’Éducation. (ICESCO)