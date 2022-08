Tachkent abrite la première rencontre trilatérale des ministres azerbaïdjanais, turc et ouzbek

La Déclaration de Tachkent a été signée lors de la rencontre trilatérale

Bakou, 2 août, AZERTAC

La première rencontre trilatérale des ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Economie, et du Transport de la République d’Azerbaïdjan, de la République de Turquie et de la République d’Ouzbékistan s’est tenue mardi 2 août à Tachkent, en Ouzbékistan.

Le ministre des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov, le ministre de l’Economie Mikayil Djabbarov et le ministre du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev ont représenté l’Azerbaïdjan dans la rencontre trilatérale.

Les ministres ont signé la Déclaration de Tachkent sur les résultats de la rencontre tripartite.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a confirmé la grande importance de la rencontre trilatérale. « La rencontre sera également importante en termes de développement de la coopération entre les trois pays frères sur les questions de commerce, de logistique, de transport et d'énergie », a estimé le chef de la diplomatie turque.