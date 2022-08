Mikayil Djabbarov : La déclaration de Tachkent est une contribution importante au renforcement des relations de partenariat entre nos pays

Bakou, 2 août, AZERTAC

« J'ai eu le plaisir de participer à la première réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères, de l'Economie et des Transports de l'Azerbaïdjan, de l'Ouzbékistan et de la Turquie. La réunion d'aujourd'hui a été une plateforme de discussion productive pour le renforcement de la coopération entre nos pays amis et frères, la promotion de projets d'investissement communs, l'utilisation efficace des opportunités de transport et de logistique », a tweeté le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikayil Djabbarov.

« La Déclaration de Tachkent signée sur les résultats de la réunion tripartite est une contribution importante à l'approfondissement et au renforcement des relations de partenariat et d'amitié entre nos pays », a noté le ministre.