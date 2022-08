Bakou, 3 août, AZERTAC

La France a offert à l’Azerbaïdjan 130 détecteurs de mines, conformément à la déclaration d’intention du 25 février 2022, a-t-on appris auprès de l’Agence de déminage de la République d'Azerbaïdjan (ANAMA).

Le président du Conseil d'administration de l'ANAMA Vugar Suleymanov et l’ambassadeur de France en Azerbaïdjan Zacharie Gross ont participé à la cérémonie tenue au centre régional de l'agence à Horadiz.

Vugar Suleymanov a indiqué que les détecteurs de mines fournis par l'ambassade de France contribueraient à l'élimination des mines et des munitions non explosées en Azerbaïdjan et à la mise en place de conditions plus sûres.