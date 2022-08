Le ministère de la Défense : Tout acte terroriste ou toute provocation sur le territoire national de notre pays sera résolument empêché

Bakou, 3 août, AZERTAC

La présence des Forces armées d'Arménie et des groupes arméniens illégaux sur le territoire azerbaïdjanais, situé dans la zone où le contingent de maintien de la paix de la Fédération de Russie est temporairement stationné, reste une menace sérieuse, indique dans un communiqué le ministère de la Défense.

« La démilitarisation de ces zones, le retrait complet des troupes arméniennes et le désarmement des groupes arméniens illégaux sont absolument nécessaires.

Conformément à la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, à partir de maintenant, toute acte terroriste et toute provocation sur le territoire national de l’Azerbaïdjan seront résolument empêchées et les mesures de rétorsion seront encore plus dévastatrices », a déclaré le ministère.